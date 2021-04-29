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فيديو .. السيسى يتوقف بسيارته للحديث مع أسرة مصرية خلال جولته بشرق القاهرة

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إياد محمد 2021-04-29 18:03 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وهنأهم الرئيس السيسى بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع إلى أحوالهم المعيشية، وشدد عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان حرصًا على سلامتهم.

وكان الرئيس السيسى تفقد، اليوم الخميس، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكبارى بمنطقة شرق القاهرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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