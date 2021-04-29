فيديو .. السيسى يتوقف بسيارته للحديث مع أسرة مصرية خلال جولته بشرق القاهرة

جدة - نرمين السيد - وهنأهم الرئيس السيسى بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع إلى أحوالهم المعيشية، وشدد عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان حرصًا على سلامتهم. وكان الرئيس السيسى تفقد، اليوم الخميس، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكبارى بمنطقة شرق القاهرة.

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