بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية إلى ليبيا  

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمرارًا للدعم المصري للأشقاء بدولة ليبيا أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى دولة ليبيا الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الليبيين.

ومن جانبه أعرب الجانب الليبى عن تقديرهم للجهود المبذولة من مصر ومساندتها المستمرة للشعب الليبى.

يأتى ذلك في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبى الشقيق في مختلف الظروف، وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.

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