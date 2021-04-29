الشروط المطلوبة للاستقدام في برنامج تساهيل مصر

شروط الاستقدام في تساهيل مصر، شركة تساهيل مصر هي مختصة بتسهيل خدمة لم شمل العائلة للعاملين بخارج جمهورية مصر العربية في الدول العربية المختلفة، حيث يصعب على الكثير من العاملين الاجتماع بأسرتهم مرة أخرى سواء بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران أو بسبب عدم القدرة على أخذ الإجازة وهنا يأتي دور برنامج تساهيل مصر ونقدم إليكم طريقة الاستقدام في تساهيل مصر.

طريقة الاستقدام في تساهيل مصر

يجب حجز موعد مع أقرب فرع من فروع مكتب تساهيل مصر وعند تحديد الموعد يجب إحضار الآتي:

جواز سفر الشخص على أن تكون الصلاحية متاحة حتى ستة أشهر من تاريخ طلب الاستقدام.

نسخة من إقامة الزوج في بلد عمله.

صورة ضوئية من جواز السفر.

طلب تأشيرة الدخول بها جميع المعلومات والأوراق المطلوبة.

شروط استقدام الزوجة والأبناء للزوج

عند الرغبة في تقديم طلب استقدام للزوجة والأبناء يجب التأكد من الآتي:

مسموح باستقدام زوجة واحدة فقط. غير مسموح باستقدام الأطفال بعد عمر 18 سنة. المقيم الذي يعمل كعامل أو كسائق لا يمكنه أن يطلب استقدام. إذا كان المستقدم محاسبًا أو مهندسًا يجب أن يكون مشتركًا في الهيئات السعودية الخاصة. أن تكون شهادة المؤهل متطابقة في كل شيء مع المهنة.

خطوات الاستقدام في تساهيل مصر

مكتب تساهيل من مكاتب العمالة الموثوقة تسمح للزوج باستقدام زوجته وأبناءه بسهولة ويوفر وقت ومجهود كبير على المستقدم، ويسمح بعدة طرق للاستقدام في تساهيل سواء بالحضور إلى الفرع أو إلكترونيًا.

وللعاملين في السعودية ومقدمين على طلب استقدام عليهم إتمام ذلك من خلال شركة إنجاز: