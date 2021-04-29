دوت الخليج ينشر تشكيل أمانة حزب الشعب الجمهوري المركزية وبالمحافظات

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أعلن حزب الشعب الجمهورى، عن تهنئته لكوادره الصادر لهم قرارت تنظيمية فى الأمانة المركزية وأمانات المحافظات، والتى تم تشكيلها مؤخرًا.

حزب الشعب الجمهورى يعرب عن ثقته الكاملة فى كوادره

وقد أعرب الحزب الشعب الجمهورى، برئاسة النائب حازم عمر، وأعضاءه بمجلسي النواب والشيوخ، عن ثقتهم الكاملة فى الكوادر المختارة ، مؤكدًا قدرتهم على دعم الحزب بأفكارهم وخبراتهم وإخلاصهم لوطنهم.

دوت الخليج يرصد تشكيل الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهورى، وكذلك الأمانات بالمحافظات، وإليكم التفاصيل:

أولًا الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري

جاء السيد/ على أحمد على أحمد، أمينًا مركزيًا للفلاحين، بينما تولى السيد/ محمد وفيق محمد عزت، أمينًا مركزيًا للمجالس المحلية، والسيد/ عبدالجواد أحمد عبدالحميد أحمد، أمينًا مركزيًا للمهنيين، والسيد/ كريم نبيل مدحت سالم، أمينًا مساعدًا للأمانة المركزية للتدريب والتثقيف السياسي، والسيد/ محمد أحمد مصطفى عبدالرحمن، رئيس لجنة الطاقة والبيئة المركزية.

ونتابع فى التقرير التالى، الِأمانات المركزية لحزب الشعب الجمهورى، حيث تولى السيد رضا أحمد المندوه النجار، وكيل لجنة الشئون الصحية المركزية، والسيدة جيهان عبدالرحمن أحمد، وكيل لجنة الخطة والموازنة المركزية، والسيدة شيرين خالد صفوت شكرى، عضو للأمانة المركزية للإعلام، والسيد عياد رزق عبيد، عضوًا بلجنة الخطة والموازنة المركزية، والسيد مصطفى محمود محمد سيد الجمل، عضوًا بالأمانة المركزية للإعلام.

ونرصد لمتابعينا باقى أمانات حزب الشعب الجمهوري، حيث جاء شريف محمد رياض هلال، معاونًا للشئون التنظيمية بالأمانة المركزية للتنظيم، ومحمد محسن خليفة، معاونًا للشئون العضوية بالأمانة المركزية للتنظيم، وعبدالحميد عاطف عضو الأمانة المركز للتنظيم، وأحمد عبدالخالق سعيد شحات، عضو بالأمانة المركزية للتنظيم، ومحمد عبدالواحد جاد، عضو بالأمانة اللممركزية بالتنظيم.

كما جاءت آمال إبراهيم عبدالحميد السيد، أمينة المرأة المركزية، وألفت مصطفى عبدالعال المزلاوى، أمين مساعد أمانة المرأة المركزية، ونهى خالد قايد محمود الحميلى، عضو الأمانة المركزية للمرأة، والسيدة فاتن أحمد أحمد الفقى، عضو الأمانة المركزية للمرأة.

كما ينشر أيضًا أمانة حزب الشعب الجمهورى فى المحافات وإليكم التقارير التفصيلية للأمانات.