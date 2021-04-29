/629200/مباريات-الإسماعيلي-القادمة-في-الدوري-المصري

وجاءت مواعيد المباريات التي أعلنها اتحاد الكرة المصري بداية من الجولة الثانية والعشرين، وحتى نهاية الدوري المقرر لها الثلاثين من سبتمبر المقبل .

اتحاد الكرة يقرر وقف الدوري

كما قرر اتحاد الكرة المصري وقف نشاط مسابقة الدوري المصري في الفترة ما بين 6 يوليو، وحتى الثامن من أغسطس المقبل، وذلك بسبب مشاركة منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2021 .

مواعيد مباريات الإسماعيلي في الدوري

دوت الخليج يرصد لكم مباريات فريق الإسماعيلي القادمة في الدوري المصري حسبما أعلن اتحاد الكرة المصري:

الإنتاج الحربي – ستاد السلام - 1 مايو .

الجونة – ستاد الإسماعيلية - 5 مايو .

البنك الأهلي - ستاد المقاولون العرب - 10 مايو .

أسوان – ستاد الإسماعيلية - 15 مايو .

المقاولون العرب – ستاد المقاولون العرب - 19 مايو .

مصر المقاصة - ستاد الإسماعيلية - 24 مايو .

غزل المحلة - ستاد الإسماعيلية - 21 يونيو .

سموحة – ستاد الإسكندرية - 3 يوليو .

الإتحاد السكندري – ستاد الإسماعيلية - 9 أغسطس .

بيراميدز – ستاد الدفاع الجوي - 13 أغسطس .

الأهلي – ستاد الإسكندرية - 21 اغسطس .

الزمالك – ستاد الإسماعيلية - 25 اغسطس .

انبي – ستاد بتروسبورت - 11 سبتمبر .

وادي دجلة – ستاد الإسماعيلية - 21 أو 22 سبتمبر .

طلائع الجيش- ستاد الإسماعيلية - 25 أو 26 سبتمبر .

سيراميكا كيلوباترا – ستاد السويس الجديد - 29 أو 30 سبتمبر.