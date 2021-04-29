/629200/مباريات-الإسماعيلي-القادمة-في-الدوري-المصري
أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، مواعيد المباريات المتبقيى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021 .
وجاءت مواعيد المباريات التي أعلنها اتحاد الكرة المصري بداية من الجولة الثانية والعشرين، وحتى نهاية الدوري المقرر لها الثلاثين من سبتمبر المقبل .
اتحاد الكرة يقرر وقف الدوري
كما قرر اتحاد الكرة المصري وقف نشاط مسابقة الدوري المصري في الفترة ما بين 6 يوليو، وحتى الثامن من أغسطس المقبل، وذلك بسبب مشاركة منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2021 .
مواعيد مباريات الإسماعيلي في الدوري
دوت الخليج يرصد لكم مباريات فريق الإسماعيلي القادمة في الدوري المصري حسبما أعلن اتحاد الكرة المصري:
الإنتاج الحربي – ستاد السلام - 1 مايو .
الجونة – ستاد الإسماعيلية - 5 مايو .
البنك الأهلي - ستاد المقاولون العرب - 10 مايو .
أسوان – ستاد الإسماعيلية - 15 مايو .
المقاولون العرب – ستاد المقاولون العرب - 19 مايو .
مصر المقاصة - ستاد الإسماعيلية - 24 مايو .
غزل المحلة - ستاد الإسماعيلية - 21 يونيو .
سموحة – ستاد الإسكندرية - 3 يوليو .
الإتحاد السكندري – ستاد الإسماعيلية - 9 أغسطس .
بيراميدز – ستاد الدفاع الجوي - 13 أغسطس .
الأهلي – ستاد الإسكندرية - 21 اغسطس .
الزمالك – ستاد الإسماعيلية - 25 اغسطس .
انبي – ستاد بتروسبورت - 11 سبتمبر .
وادي دجلة – ستاد الإسماعيلية - 21 أو 22 سبتمبر .
طلائع الجيش- ستاد الإسماعيلية - 25 أو 26 سبتمبر .
سيراميكا كيلوباترا – ستاد السويس الجديد - 29 أو 30 سبتمبر.
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