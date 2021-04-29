/629201/طارق-السيد-لو-لف-بيا-الزمن-مش-همضي-للأهلي-والزمالك-باعني

أكد طارق السيد لاعب الزمالك السابق ولاعب المنتخب الأول الأسبق، علي الهواء مباشرة مع الإعلامي سيف زاهر، في برنامج" قصة ولعبة" المذاع في الخامسة مساء، خلال شهر رمضان علي قناة أون تايم سبورت، موضح موقفه مع الأهلي في السابق والزمالك.

قال: " أنا لو لف بيا الزمن تاني للماضي، إتعرض لاعليا إني أمضي للأهلي مش همضي، ومش ندمان من اللي عملته في الماضي برفضي للأهلي".

وأكمل: " الكابتن محمود الخطيب اتصل بيا علشان أمضي للأهلي ومرضيتش أمضي، علشان الزمالك كان شاريني، والدكتور محمود سعد اتصل بيا في الساعة 2 بالليل، وجالي علي البيت في نص البيت علشان أمضي للزمالك، ومرضيش يستني للصبح".

وأضاف: " الزمالك فريقي الأول ومازال فريقي الأول والمفضل، ودا بيتي، ومينفعش أسيبة أو أعمل موقف يزعل النادي مني".

طارق السيد: الزمالك باعني ومقدرش

وواصل: " المشكلة في الزمالك أنه فيه كتير أشخاص غير صريحة واللي بيقول الحق فيه بيمشي، مهما كان وضعه في النادي لأن النادي لايعرف من البداية كلمة الحق".

وأردف: " مشيت من الزمالك في 2007، ودا مكنش برغبتي، في الرحيل عن الفرق بالرغم من قابليتي للإستمرار مع النادي".

وأختتم: " أحب أكد وأوضح للجمهور والإعلام، أن محمد حلمي مكنش مسئول عن رحيلي من الزمالك، بعد اللي إنتشر في الأخبار علي سبب رحيلي من الزمالك وأنا في سن 30 سن كان بسبب محمد حلمي".