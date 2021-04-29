البابا تواضروس يناشد الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية

وشدد البابا على متابعيه عبر الشاشات الاهتمام بغسل الأيدى وارتداء الكمامة والتباعد الجسدى، والتواجد فى أماكن جيدة التهوية، إلى جانب تناول الطعام الصحى، كما شدد على التزام المصلين فى كل كنائس الكرازة المرقسية بالأعداد المقررة، تجنبًا للتجمعات.
جاء ذلك فى عظة خميس العهد الذى ألقاها قداسته بعد ظهر اليوم بدير الشهيد مارمينا بمريوط، الذى تولى فيه خدمة سواعى ولقان وقداس يوم الخميس الكبير الذى، تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم.
وأوضح قداسته:
"نصلى أن يرفع الله هذا الوباء وهذه الجائحة، وأيضًا يجب أن نحترس كثيرًا ونراعى الإجراءات الاحترازية لأنها خط الوقاية الأول أمام هذا الفيروس اللعين، وأخاطب كل من يشاهدوننا ويسمعوننا أن يلتزموا ولا يستهينوا بهذه الإجراءات، فهى رغم بساطتها "من غسل الأيدى وارتداء الكمامة والتباعد الجسدى والالتزام بالتهوية الجيدة والطعام الصحى الغنى بالعناصر الغذائية لتقوية جهاز المناعة" لكنها تحمى بصورة كبيرة جدًا، فأرجوكم أن تلتزموا بالأعداد المحدودة فى الكنائس، فالقداسات المقامة فى الكنائس كثيرة وكلها بنفس الفاعلية، ويهمنا أن نحافظ على صحة الجميع".
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