جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة الأزهرى، أحد علماء الأزهر الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن مسيرة سيدنا عمر بن الخطاب لقيادة الدولة بدأت عندما اجتمعت به أدوات الموهبة من أبرزها :"العقل الفائق، والتأمل، والاستفادة من خبرات الآخرين، ووضع كل شخص فى مكانه".





وأضاف خلال لقائه ببرنامج "رجال حول الرسول" على قناة dmc، اليوم الخميس، إلى أن عمر تولى الأمانة ونهض بالدولة حيث إنه أسس للقادم وقرر وضع لقب يخاطب به فى المخاطبات الرسمية ويستقر عند الدول المحيطة، مشيرا إلى أنه كان يُحسن الانتقال بكامل السلاسة بين الحسم واللين. وتابع :" عمر بن الخطاب اشتهر بالفراسة وكان سفيرا لقريش أيام الجاهلية ومتمكنا من قدرته على الحزم، كما أنه تمكن من اللين والرحمة، فهذه الصفات كانت أحد معالم استقرار الدولة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. أسامة الأزهرى : عمر بن الخطاب امتلك صفات القادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.