الزراعة: غرفة عمليات لمنع التعدى على الأراضى الزراعية خلال إجازة الأعياد

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، الدكتور أنور عيسى، تشكيل غرف عمليات فى المديريات والإدارات والجمعيات الزراعية وحماية الأراضى على مستوى الجمهورية لمنع التعديات على الأراضى الزراعية والمرور الميدانى على الزمام لاكتشاف التعدى فور حدوثه وإزالته فى المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق؛ وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل.





وأضاف عيسى، فى تصريحات اليوم الخميس، أن ذلك يأتى بناءً على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير بمنع التعديات على الأراضى الزراعية خلال إجازة الأعياد المقررة من اليوم حتى الاثنين المقبل. جدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد عقد اجتماعًا أمس مع مدير مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات القصوى لمنع التعدى على الأراضى الزراعية وإزالة أية تعديات فى مهداها بالتعاون مع أجهزة المحليات والشرطة.

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