انت الان تتابع تفاصيل خبر البحوث الفلكية تعلن رسمياً موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر والسعودية وموعد صلاة العيد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد أول أيام عيد الفطر 2021 وموعد آخر أيام شهر رمضان الكريم، وكانت الحسابات الفلكية قد توافقت مع الرؤيا الشرعية في مصر والمملكة العربية السعودية في بداية شهر رمضان الكريم، كما تقوم دار الإفتاء بالإسترشاد بالحسابات الفلكية، لكن الرؤيا الشرعية بواسطة اللجان المنتشرة في أكثر من مكان في مصر والسعودية والدول العربية هي التي تحسم الأمر في النهاية.

موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر والسعودية

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية اليوم في بيان له، أن شهر رمضان الكريم سيكون كاملاً هذا العام وعدته ثلاثون يوماً، كما أن هلال شهر شوال لن يولد إلا بعد غروب شمس يوم 29 رمضان، وعليه فلن تتمكن اللجان الشرعية من رؤية الهلال أثناء غروب الشمس لأن لن يكون قد ولد بعد.

وبناءً على ذلك فإن موعد أو أيام عيد الفطر 2021 في مصر والسعودية والدول العربية هو يوم الخميس 13 مايو 2021، كما تقام صلاة العيد في تمام الساعة الخامسة و28 دقيقة بتوقيت القاهرة، مع مراعاة فروق التوقيت في كل محافظة.

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كما تبدأ إجازة عيد الفطر 2021 يوم الخميس 13 مايو وتستمر ثلاثة أيام حتى يوم السبت 15 مايو، ويذكر أن تحديد بداية الأشهر العربية يتم بالتنسيق مع البحوث الفلكية ودار الإفتاء المصرية لتتحديد بداية الأشهر.