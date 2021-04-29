طارق السيد: « أنا بحب الفلوس »

أكد طارق السيد لاعب الزمالك السابق ولاعب المنتخب الأول الأسبق، علي الهواء مباشرة مع الإعلامي سيف زاهر، في برنامج" قصة ولعبة" المذاع في الخامسة مساء، خلال شهر رمضان علي قناة أون تايم سبورت، عن موقفه مع الماليات وعقده مع الزمالك المغري.
قال: " مضيت للزمالك في منتصف الليل، والدكتور محمود سعد جالي في نصف الليل وصحاني من النوم علشان أمضي للزمال".
وأضاف: " الدكتور محمود سعد عرض عليا شيك بـ 460 ألف جنيه، علششان امضي العقد مع الزمالكن ودا كام من جيب محمود سعد الخاص".
وأردف: " الشيك اللي خته في الأول دا كان عربون علشان أمضي للزمالك، مش راتب سانوي، ودا كله علشان مسيبش النادي وأمضي للأهلي".
وأكمل: " لما مضيت للزمالك، كان ليا فلوس كتير عند النادي ومشيت وانا عندي 30 سنه، ومش عارف ليه، وكان لسه قدامي كتير علشان أقدم للفريق في الملعب".
وأختتم: " أنا لما الدكتور محمود سعد عرض عليا الشيك علشان أجدد للزمالك مترددتش، ومضيت علي طول، لان أنا بحب الفلوس ومفيش حد مبيحبش الفلوس في الدنيا".
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