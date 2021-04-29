جمعة يستجيب لطلب بعض المتسابقين تأجيل موعد اختبار التصفية لمسابقة الأوقاف

جدة - نرمين السيد - استجاب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للطلب المقدم من مديرية أوقاف جنوب سيناء عبر منصة الشكاوى على الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف، بخصوص طلب عدد من المتسابقين تأجيل موعد اختبار التصفية النهائية لمسابقة الأوقاف الرمضانية لهم، بدلا من يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021.





والمتسابقون الذين طلبوا التأجيل هم: يوسف حسنى يوسف جاد، وعبد الرحمن عادل حامد على، وعبد الرحمن رمضان عبد العظيم. واستجاب وزير الأوقاف لطلبهم وقرر تحديد الأحد المقبل 2 مايو 2021، موعدًا لحضورهم أمام لجنة التصفية بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة، سائلين الله تعالى لهم مزيدا من التفوق والتميز.

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