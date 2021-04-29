صور.. هيئة الدواء تشارك فى اجتماع مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات  

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يأتى ذلك انطلاقًا من رؤية الدولة الداعمة لتفعيل آواصر التواصل والتعاون والتفاعل الإيجابى مع مختلف المؤسسات الدولية، وحرصًا من هيئة الدواء على تمثيل الدولة المصرية في مختلف المحافل والفاعليات الدولية.
من جانبه، أكد الدكتور محمود ياسين، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، أن فاعليات الاجتماع تمت من خلال تقنية الملتقى الافتراضى، على مدار أربعة أيام في الفترة من 26 وحتى 29 أبريل 2021، وقد تم التسجيل للمشاركة في الملتقى88 دولة.
من جانبها، أشارت الدكتورة شرين عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء، إلى أنه خلال أيام الملتقى تم عرض النظام العالمى للترصد رؤيته ومختلف التطورات والمستجدات الخاصة بمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها، وتم عقد جلسات تشاورية، حيث شاركت هيئة الدواء المصرية فى الجلسة التشاورية الخاصة بوضع السياسات.
كما أوصت الهيئة خلال الجلسة التشاورية على أهمية وضع أولوية نظام الترصد لكل من استخدام واستهلاك مضادات الميكروبات، والذى بدوره يؤدى للتصدى لمقاومة مضادات الميكروبات، والعمل نحو ترشيد استخدام مضادات الميكروبات والتى لها دور كبير فى إحداث تغييرات بالميكروبات يصاحبها زيادة مقاومة الميكروبات والذى يؤثر سلبا على كفاءة مضادات الميكروبات، مشيرة إلى أن ذلك سوف يعود بالنفع على النظام الصحى العالمى، ويرفع مؤشرات الصحة العامة.
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