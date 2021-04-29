برلمانى يطالب بحضور وزيرة الصحة للمجلس لمناقشة أزمة كورونا فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - طالب النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحضور وزير الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، لإيضاح كافة النقاط لما يحدث فى سوهاج، خاصة وأنه المحافظة تسجل يوميا ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.





وأكد مهنى، خلال البيان الصادر له، أن الوقت الحالى لا يحتاج إلى الرهان على وعى المواطنين، بل لابد من أخذ قرارات صارمة وتشديد الرقابة لتوقف انتشار الفيروس، مثلما كان يحدث خلال الموجة الأولى والثانية الفيروس.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزيرة الصحة بتكثيف حملات التوعية بالإجراءات الاحترازية للمواطنين بالمحافظة من خلال فرق التواصل المجتمعى، فضلا عن مضاعفة أعداد فرق العزل المنزلى لمتابعة الحالة الصحية لمرضى فيروس كورونا من الحالات البسيطة بالمنازل، ويأتى ذلك عقب ارتفاع معدلات الإصابة يوميا.