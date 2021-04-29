السيسى يهنئ المسيحيين المصريين بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الخميس عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى: "الإخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج، يطيب لى أن أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. أدعو الله تعالى أن يعيد عليكم هذه المناسبة الطيبة وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والسعادة وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها العظيم وجميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء. أتمنى لكم دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبية المزيد من الرفعة والرقى. مع أطيب تمنياتى، وكل عام وأنتم بخير، عبد الفتاح السيسى (رئيس جمهورية مصر العربية)".

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