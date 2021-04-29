شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد "الجمعة"، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري؛ حار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد؛ بينما يكون الطقس معتدل ليلا على كافة أنحاء البلاد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 21

الاسكندرية 31 20

وادي النطرون 34 19

طنطا 36 21

شبين الكوم 37 21

دمنهور 35 20

بلطيم 31 20

مطروح 32 19

السلوم 35 18

سيوة 34 22

بورسعيد 32 20

دمياط 31 19

الزقازيق 37 21

المنصورة 36 21

الإسماعيلية 37 22

السويس 37 21

العريش 31 20

رفح 31 19

رأس سدر 32 19

نخل 34 18

نويبع 35 25

طابا 34 23

كاترين 32 17

الطور 34 21

شرم الشيخ 39 25

الغردقة 38 24

مرسى علم 36 23

الفيوم 38 21

بني سويف 38 21

المنيا 39 23

أسيوط 39 23

سوهاج 39 24

قنا 39 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 27

ادفو 40 26

أبو سمبل 40 25

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 34 25

أبو رماد 36 26

حلايب 33 25

رأس حدربة 35 24