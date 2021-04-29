الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي- في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الخميس عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي- "الإخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج، يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

أدعو الله تعالي أن يعيد عليكم هذه المناسبة الطيبة وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والسعادة وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها العظيم وجميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء، وأتمنى لكم دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبية المزيد من الرفعة والرقي.