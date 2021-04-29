عاجل.. السيسى ينعى الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصى للعاهل الأردنى

جدة - نرمين السيد - صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الشقيقة الأردن فقدت أحد أبرز رجالها، المغفور له الأمير محمد بن طلال بن الحسين الممثل الشخصى لجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، رمز وطنى حكيم منح عمره لخدمة وطنه على مدار عقود، ساهم خلالها فى تحقيق الازدهار والاستقرار لبلاده.

وأوضح السفير بسام راضى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، ينعى باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة الأمير محمد بن طلال، ليعرب عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب الأردنى الشقيق ولأسرته الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.