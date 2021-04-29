صور .. برتوكول تعاون بين الرعاية الصحية وشركة ميرك لصناعة الدواء

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، مساء اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة ميرك إحدى شركات الدواء متعددة الجنسيات فى مجال تطوير خدمات الرعاية الصحية وتنمية قدرات مقدمى الخدمة بالمنشآت الصحية للهيئة.





وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، جهود الهيئة وسعيها الدؤوب لتقديم نموذج متطور فى خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، والعمل على توفير الرعاية الصحية المتكاملة لهم، إضافة إلى تجهيز المنشآت الطبية وكذلك تدريب القوى البشرية على أعلى مستوى لضمان توفير الرعاية الطبية ذات الجودة العالية للمرضى وخدمة صحية متميزة تحقق رضاء المنتفعين تحقيقًا للهدف الاستراتيجى للهيئة.

وأعرب الدكتور أحمد السبكى، عن سعادته البالغة لتوقيع بروتوكول التعاون اليوم مع شركة ميرك كبرى الشركات الرائدة فى مجال صناعة الدواء وتطوير خدمات الرعاية الصحية، والذى يسهم فى توفير الرعاية الصحية بجودة عالمية للمواطنين، مشيرًا إلى أن ذلك البروتوكول يأتى ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تعاون المؤسسات الحكومية مع منظمات المجتمع المدنى بشكل متكامل يضمن تحسين مستوى الخدمة الصحية من خلال الاستفادة من خبرات منظمات المجتمع المدنى المتميزة فى هذا الشأن.

ولفت السبكى إلى أن مثل هذا التعاون يجسد مدى قوة الترابط والدعم الذى يقدمه المجتمع المدنى للدولة المصرية، خصوصًا فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى يعد أحد أولويات القيادة السياسية لتحسين المنظومة الصحية فى مصر.

من جانبه، أعرب الدكتور عماد جريس، المدير العام لشركة ميرك، عن فخره للتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، فى توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بأعلى جودة عالمية، مشيرًا إلى أن مشاركتهم فى دعم هذه المنظومة نتيجة لما حققته الهيئة العامة للرعاية الصحية من نجاح ملموس فى توفير الرعاية الصحية وجميع الخدمات الطبية والعلاجية على أعلى مستوى لمنتفعى التأمين الصحى الشامل على أرض بورسعيد.

وشملت بنود البروتوكول، تطوير خدمات الرعاية الصحية وقدرات مقدمى الخدمة الصحية فى المنشآت الصحية التابعة للهيئة، كونها أداة الدولة الرئيسية فى تقديم الخدمات الطبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك عن طريق دعم التطوير الطبى المستمر وتنمية المهارات لـ 1000 فرد من الأطقم الطبية والعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، ومن خلال عقد الدورات التدريبية والبرامج المعتمدة وورش العمل المختلفة.

وقع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة ميرك، الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية كممثلًا عن الهيئة، والدكتور عماد جريس، المدير العام لشركة ميرك كممثلًا عن الشركة.