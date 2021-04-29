القبض على طالبين متورطين في فتح مزلقان السكة الحديد بقنا

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بفتح وغلق أحد المزلقانات بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا. وأكدت التحريات أنة أثناء مرور القطارات فى غياب العامل المسئول، فقد توصلت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إلى أن مرتكبى الواقعة (3) أشخاص، وقد أمكن تحديد وضبط إثنين منهم «طالبان، مقيمان بدائرة المركز»، وبمواجهتهما قررا ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع الثالث، وعلل ذلك لمساعدة عامل المزلقان، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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