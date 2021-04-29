/629202/نيللي-كريم-اتجوزت-من-ورا-أهلي-ومحمد-رمضان-نجم-وناجح

قالت الفنانة نيللي كريم، خلال لقائها فى برنامج شيخ الحارة والجريئة المذاع على فضائية القاهرة والناس، والذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي، إنها تزوجت بدون علم أسرتها عندما كانت فى 17عام،مشيرة إلى أنهم إذا علمو سيرفضو بالتأكيد.

نيللي كريم: ليس هناك جزءثاني من ب " ١٠٠ وش"

وفيما يتعلق بمسلسل " ب١٠٠ وش"، قالت:" لم يكن هناك اقتراح باستكمال الجزء الثاني من ١٠٠وش لانشغال مخرجة المسلسل كاملة أبو ذكري بزواج ابنتها.

نيللى كريم تعترف بفشلها في إدارة مدرسة البالية

وأكدت نيللي كريم، على فشلها فى إدارة مدرسة البالية الخاصة بها، لافتة إلى رغبتها فى أن تكون إدارتها وتنظيمها مثل المدارس التي تعلمت بها البالية بروسيا، مما أضطرها لغلق المدرسة.

ولفتت نيللي كريم فى برنامج شيخ الحارة والجريئة المذاع على فضائية القاهرة والناس، إلى صعوبة مقارنة مسلسل 100وش، بضد الكسر ، مؤكدة على أنه لم يكن هناك خطة لعمل جزء ثاني من المسلسل، مشيرة إلي وجود عمل مسلسل اذاعي مشترك مع الفنان آسر ياسين.

وقالت الفنانة نيللي كريم أيضا:" محمد رمضان نجم وناجح، وكل إنسان له عيوب ومميزات، وفرحت لنجاح محمد رمضان لأنه جاء بعد تعب، ومش محتاج يلفت الأنظار .