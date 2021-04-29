/629204/أزمة-جديدة-تضرب-الأهلي-والزمالك--في-الموسم-الجديد-تفاصيل

قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد وقف نشاط مسابقة الدوري المصري في الفترة ما بين 6 يوليو، وحتى الثامن من أغسطس المقبل، وذلك بسبب مشاركة منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2021

فيما تنتهي مسابقة الدوري الممتاز 2021 -2020 يوم 30 سبتمبر الجاري، وتبداء بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 5سبتمبر، فيما لن يستطيع الأهلي والزمالك خوض مباريات إفريقيا النسخةالمقبلة بالصفقات الجديده التي تنضم خلال الفترة القادمة وذلك لتدعيم صفوف الفريقين خاصة وانهم يخوضون مواجهات في عددة بطولات مختلفة، وبالتالي تشكل أزمة قوية في صفوف الفريقين.

طارق السيد: « أنا بحب الفلوس »

حيث يسعي كل من إدارة الفريقين حسم صفقات جديده للموسم الجديد، وذلك لتدعيم صفوف الأبيض والأحمر في ظل الإصابات التي تضرب الشياطين الحمر، بينما اللاعبين الذين رحلوا عن صفوف نادي الزمالك.

بينما ضغظ المباريات، والإرهاق الذي يعاني منه كل من الفريقين بسبب كثرت المواجهات خاصة وان الفريقن يخوضون مواجهات في جميع البطولات، فيما تشتعل أزمة داخل صفوف الفريقين بسبب مخالفة هذا القرار واحتياجهم لجميع اللاعبين.

موعد مباراة الأهلي

ويدخل النادي الأهلي مباراته غداً الجمعة أمام فريق الجونة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر بالدورى المصرى

ترتيب الأهلي

ويحتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 36 نقطة من 15 مباراة خلف الزمالك المتصدر برصيد 39 نقطة من 17 مباراة

ويدخ الفريق بروح معنوية عالية، بعدما حقق الفوز أمام المصري البورسعيدي في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، ليواصل في سلسلة الإنتصارات لينتزع من غريمة التقليدي نادي الزمالك صدارة الدوري، حيثمتصدر جدول مسابقة الدوري المصري، في حين يسعى فريق الجونة إلى تصحيح مسارة في الدوري بعد تراجع نتائج الفريق في الجولة الأخيرة والتعرض لأكثر من هزيمة وفقط نقاط كثيرة في بطولة الدوري.

على الجانب الآخر يدخل فريق الجونة المباراة محتلا المركز العاشر برصيد 24 نقطة، ويأمل الفريق في الظهور بمستوى مشرف أمام النادي الأهلي.

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة الأهلي والجونة القادمة في الدوري المصري عبر قناة أون تايم سبورتس، تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

ويتطلع الجونة إلى مواصلة مسلسل الانتصارات والطريق الصحيح نحو البقاء في المناطق الأمنة والتقدم على جدول الترتيب، حيث سيستعد لهذا اللقاء بقوة وحماس شديد من أجل محاولة خطف النقاط الكاملة من أنياب الخصم.