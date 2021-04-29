/629205/أسامة-نبيه-يحسم-الجدل-حول-علاقته-مع-كارتيرون-صور

نشر أسامة نبيه مدير عام للكرة بنادي الزمالك صوراً تجمع بينه وبين بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وذلك قبل اللقاء المرتقبه خلال دقائق والتي من المقرر أن تقام أمام فريق المقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وكتب اسامة نبيه عبر حسابة الشخصي”تويتر”:”الزمالك أولاً واخيراً”.

قائمة الزمالك

في حراسة المرمى: محمود جنش ، أحمد نادر السيد

في الدفاع: محمود علاء ، محمد عبد الغني ، محمد عبد السلام ، عبد الله جمعة ، أحمد فتوح ، حازم إمام، حمزة المثلوثي .

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في الوسط: فرجاني ساسي ، طارق حامد ، يوسف أوباما ، محمد أشرف روقا ، إسلام جابر ، محمود عبدالعزيز ، أحمد سيد زيزو ، محمود عبدالرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي.

في الهجوم: حميد أحداد، مروان حمدي.

تعرض لاعبين من الزمالك للإصابة بفيروس كورونا قبل مباراة المقاولون العرب، هما محمد أبوجبل ومحمد عبد الشافي، وقد عاد أحمد فتوح للتدريبات الجماعية قبل المباراة بعد تعافيه من الإصابة، ويبقى وضع الونش تحت الشك.

وفاز نادي الزمالك على البنك الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري المصري بأربعة أهدافٍ لهدف، وأصبح رصيده 39 نقطة من 17 مباراة، وابتعد عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

وكشف اتحاد الكرة عن مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز، بداية من الأسبوع 22 وحتى نهاية الدوري، والتي ستبدأ منافسات الأسبوع 22 في منتصف مايو المقبل، حتي انتهاء المسابقة في 30 سبتمبر المقبل.

الجدير بالذكر ان اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق البنك الأهلي والتي انتهت بنتيجة 4/1 لصالح الفارس الأبيض.