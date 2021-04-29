الزمالك يواجه المقاولون العرب بـ«تشكيل مفاجئ»

/629206/الزمالك-يواجه-المقاولون-العرب-بـتشكيل-مفاجئ

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تشكيلة فريقه لمواجهة المقاولون العرب، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة بالدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام المقاولون:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبدالله جمعة

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد

موقف الزمالك بالدوري:

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول المسابقة برصيد 39 نقطة، في حين يحتل المقاولون العرب الثالث عشر برصيد 18 نقطة.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق في المباراة السابقة على البنك الأهلي برباعية مقابل هدف، ويتطلع الفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون لتحقيق الفوز في المباراة من أجل الحفاظ على صدارة المسابقة.

قائمة الزمالك أمام المقاولون

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من محمود جنش و أحمد نادر السيد و حازم إمام وحمزة المثلوثي و محمود علاء و محمد عبد الغني و محمد عبد السلام وعبد الله جمعة و أحمد فتوح و طارق حامد و فرجاني ساسي و إسلام جابر و محمود عبد العزيز و محمد أشرف روقا و محمود عبد الرازق شيكابالا و أحمد سيد زيزو و أشرف بن شرقي و يوسف أوباما و حميد أحداد و مروان حمدي

ودائما ما تشهد مباريات الزمالك والمقالون العرب في الدور الثاني العديد من المواقف على مدار تاريخ الناديين منذ أول مواجهة في موسم 1979/1978، الفريقان لم يتقابلا في موسم 93/92 بسبب هبوط المقاولون العرب إلي الدرجة الثانية، وتكرر نفس الأمر لهبوط ذئاب الجبل في موسم 2004/2003 وايضا موسم 2005/2004 .

ولم يتواجه الفريقان في موسم 2014/2013 بسبب وجود الدوري من مجموعتين وعدم وقوعهما سويا، ولكن ألغيت مواجهات الدور الثاني في مناسبتين ، المناسبة الأولى كانت موسم 1990/1989 والتي الدور الثاني بسبب تأهل مصر إلى كأس العالم ، والمناسبة الثانية كانت موسم 2012/2011 بسبب إلغاء استكمال الدوري .

وعلى مدار تاريخ مواجهات الفريقين ألتقى الزمالك والمقاولون العرب في 36 مواجهة في الدور الثاني فقط من مسابقة الدوري الممتاز، فاز الفريق في 20 مباراة وتعادل في12 لقاء منهم 5 مواجهات تعادل إيجابي و7 مواجهات انتهت بالتعادل السلبي، وخسر 4 مباريات، وأحرز الفريق 49 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.