محمد صلاح يواصل التألق ويحقق إنجازاً جديداً «صور»

/629207/محمد-صلاح-يواصل-التألق-ويحقق-إنجازا-جديدا-صور

يواصل الفرعون المصري محمد صلاح التألق في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالرغم من موسم سئ للفريق، في الدوري المحلي وبطولة دوري أبطال أوروبا وخروجه من البطولة، ليترك بصمة في أخر الموسم له في الدوري الإنجليزي علي المستوي الفردي.

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