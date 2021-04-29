/629208/التشكيل-الرسمي-للمقاولون-العرب-أمام-الزمالك-بالدوري

يلتقي المقاولون العرب بعد قليل مع الزمالك في لقاء الجولة الثامنة عشر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وفي التاسعة والنصف مساء علي استاد القاهرة الدولي.

وأعلن عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب، تشكيل الفريق في لقاء اليوم أمام الزمالك، بتشكيل هجومي ، في محاولة تحقيق الفوز وتعديل موقف الفريق في الدوري المصري الممتاز.

تشكيل المقاولون العرب أمام الزمالك:

فى حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

في خط الدفاع : حسن الشامي ، محمد سمير، فاروق نور الدين ،باسم علي .

في خط الوسط : عبد الله مغربي ، كريم مصطفي ، محمد رزق ، لويس انستروزا

في خط الهجوم : محمد مجلي ، يوسف الجوهري

طاقم تحكيم المباراة

يقود إبراهيم نور الدين تحكيم المباراة بين الفريقين، ويساعده سمير جمال سعد مساعد أول، ورجب محمد مساعد ثاني، وليد الصياد حكم رابع، وطارق مجدي حكم لتقنية الفار، وحسني سلطان حكم مساعد فار.

تشكيل الزمالك أمام المقاولون:

في حراسة المرمى : محمود جنش

في خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبدالله جمعة

في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

في خط الهجوم : حميد أحداد

قائمة الزمالك أمام المقاولون:

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من محمود جنش و أحمد نادر السيد و حازم إمام وحمزة المثلوثي و محمود علاء و محمد عبد الغني و محمد عبد السلام وعبد الله جمعة و أحمد فتوح و طارق حامد و فرجاني ساسي و إسلام جابر و محمود عبد العزيز و محمد أشرف روقا و محمود عبد الرازق شيكابالا و أحمد سيد زيزو و أشرف بن شرقي و يوسف أوباما و حميد أحداد و مروان حمدي

موقف الفريقين في جدول الدوري:

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول المسابقة برصيد 39 نقطة،من أصل 17 مباراة، في حين يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، من أصل 18 مباراة.