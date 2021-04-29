/629209/عاجل-إصابة-إسلام-جمال-مدافع-طلائع-الجيش-بفيروس-كورونا

أعلن إسلام جمال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش إصابته بفيروس كورونا المستجد وطلب اللاعب من متابعيه الدعاء له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" قائلا:" الحمد لله رب العالمين الحمد لله في السراء والضراء إيجابي كورونا دعواتكم

ويستعد فريق طلائع الجيش أمام فريق أسوان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعةةالتاسعة والنصف يوم السبت ، حيث يغيب اللاعب عن مواجهة الفريق لحين اجراء مسحة طبية جديده محمد صلاح يواصل التألق ويحقق إنجازاً جديداً « صور » والجدير بالذكر ان اخر مواجهات طلائع الجيش كانت أمام فريق المصري والتي انتهت بنتيجة 3/1 لصالح الفريق البورسعيدي.

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