/629211/الأهلي-يعلن-موعد-البدء-في-إنشاء-الاستاد-الجديد

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أنه سيتم وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي الجديد ظهر السبت المقبل الموافق الأول من مايو .

ويشهد النادي الأهلي ذلك الحدث التاريخي في حضور كلا من الكابتن محمود الخطيب، وضيوفه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك لوضع حجر الأساس للاستاد في مدينة الشيخ زايد .

وقام مجلس إدارة النادي الأهلي بتوجيه الدعوة لكل قيادات الأهلي ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي الأهلي القدامى على مر الأجيال وممثلي قطاعات النادي الحالية .

الأهلي يشكر الرئيس السيسي

وكان النادي الأهلي قد قدم شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تسهيله للعديد من الأمور التي كانت تقف في طريق إنشاء استاد الأهلي الجديد، في بيان جاء كالتالي : " يتقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان، لفخامة السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للرياضة المصرية، وما تلقاه الكيانات الرياضية من تعاون واضح وسرعة في الأداء، وإزالة للعقبات بالشكل الذي يدفع عجلة التنمية والتطوير ومواكبة النهضة الكبرى التي تشهدها البلاد " .

وأضاف البيان : " يجدد مجلس الإدارة العهد على استمرار النادي الأهلي، نادي الوطنية، في تأدية رسالته السامية، وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف القومية بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية، والدعم والمساندة الكاملة لكافة مؤسسات الدولة بما يحقق المصلحة العُليا للبلاد " .

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة فريق الجونة غدا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز .