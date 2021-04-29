/629212/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-الزمالك-والمقاولون-العرب-بالدوري

إنطلاق صافرة البداية د3 بدأ الفريقين المباراة بضغط من منتصف الملعب ومحاولة إستخلاص الكرة والإستحواذ د4 رأسية من أحداد وأبو السعود يمسك بالكرة د6 إستحواذ من الزمالك علي الكرة د8 ضربة حرة للزمالك ودفاع المقاولون يشتتها د9 مرتدة للمقاولون وتنتهي بتمريرة طولية داخل منطقة الجزاء علي الأرض وجنش يمسك بالكرة د11 تسديدة من طارق حامد ودفاع المقاولون يتصدي وتنتهي بلمسة يد علي الزمالك د12 ركنية أولي للمقاولون من الجانب الأيمن، وجنش يخرج ويمسك الكرة د13 بطاقة صفراء أولي لمحمد سمير مدافع المقاولون في محاولة تعطيل مرتدة للزمالك د16 ركنية أولي للزمالك من الجانب الأيسر، وأبو السعود يبعدها د17 تسديدة قوية من عبد الله جمعه بعيد عن المرمي وتنتهي بضربة مرمي د18 بطاقة صفراء لحسن الشامي بعد تدخل قوي علي زيزو في منتصف الملعب د20 بطاقة صفراء لكريم الظهير الأيسر للمقاولون بعد تخل علي المثلوثي يدخل الفريقين اللقاء في محاولة الفوز من كلا الطرفين في المباراة، وتحقيق الفوز وإقناص ثلاث نقاط ثمينة في الدوري. تشكيل الزمالك امام المقاولون: حراسة المرمى : محمود جنش خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبدالله جمعة خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - يوسف أوباما – أشرف بن شرقي خط الهجوم : حميد أحداد جاء تشكيل المقاولون العرب امام الزمالك: فى حراسة المرمى: محمود أبو السعود. في خط الدفاع : حسن الشامي ، محمد سمير، فاروق نور الدين ،باسم علي . في خط الوسط : عبد الله مغربي ، كريم مصطفي ، محمد رزق ، لويس انستروزا في خط الهجوم : محمد مجلي ، يوسف الجوهري يقود إبراهيم نور الدين تحكيم المباراة بين الفريقين، ويساعده سمير جمال سعد مساعد أول، ورجب محمد مساعد ثاني، وليد الصياد حكم رابع، وطارق مجدي حكم لتقنية الفار، وحسني سلطان حكم مساعد فار.

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