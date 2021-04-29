مسلسل موسى الحلقة 17..حلاوتهم تطلب الزواج من محمد رمضان وشقيقها يخطط لقتلها

/629213/مسلسل-موسى-الحلقة-17حلاوتهم-تطلب-الزواج-من-محمد-رمضان-وشقيقها-يخطط-لقتلها

شهدت بداية الأحداث طلب حلاوتهم التي تجسدها الفنانة سمية الخشاب الزواج من موسى محمد رمضان ، فقال لها موسى ان طلب الزواج يأتي من الرجل إلى الزوجة وليست العكس، فيطلبها هو للزواج وسرعان ما توافق حلاوتهم عليه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 17 بعدما بدأت قصة حب محمد رمضان وسمية الخشاب تظهر في الوسط. تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 17

اتفقت صباح "عبير صبري" زوجة شيخ البلد مع أحد مطاريد الجبل على التخلص من موسى واعطت له عنوان موسى في القاهرة ومبلغ من المال.

يستمر نوفل "منذر الريحاني" في مطاردة شفيقة التي تجسدها الفنانة هبة مجدي، حيث ذهب إليها على شاطيء بحر اسكندرية واخبرها عن خطته في ان يوقع موسى مع شداد شيخ البلد ليخلص منه وتخلص هي أيضًا من ملاحقة موسى لها، فتتشاجر معه ليظهر فجأة شهاب باشا ويفض بينهم، فيتركهم نوفل في غضب ويقول له شهاب لنا معاد أخر.

يواصل موسى البحث عن جده صالحين وشقيقته شفيقة، حيث يأتي له همام بأي اخبار جديدة عنهم، أما عن صالحين جد موسى فقد ذهب إلى الجبل ليسأل عن جابر الذي كان موسى يسكن معه، ويطلب منه ان يخبر رجالته الذين اتفقت معهم صباح على التخلص من موسى بأن لا ينفذوا العملية، فأخبره جابر بأنه لم يكن يعرف بهذة العملية وبالفعل سيأمر رجالته بعدم أذية موسى إخلاصاً لموسى وللشيخ صالحين الذي تعلم جابر القرآن على يديه.

يقرر المعلم وهبة "سيد رجب" الانتقام من موسى بعد ان ظهر اسمه في السوق وكثرت الاموال في يديه، حيث اتفق مع "قورمة" إحدى رجالته على قتل موسى في القطار أثناء ذهابه إلى غزة.

وتنتهي أحداث مسلسل موسى الحلقة 17 بإستعداد موسى للسفر لغزة، حيث ودعته حلاوتهم في المحطة، وبعدما تركته كان "قورمة "ينتظره لينفذ ما طلبه منه المعلم وهبة.