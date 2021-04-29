مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 17..عمرو سعد يفقد والدته عطية

/629214/مسلسل-ملوك-الجدعنة-الحلقة-17عمرو-سعد-يفقد-والدته-عطية

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 17، بدأت الحلقة بذهاب فاتن "ياسمين رئيس" إلى خطيبها سرية "عمرو سعد" لتوضح أنها مظلومة وليس لها علاقة بسفينة، وأن ما حدث كان ترتيب من قبل أحد الأشخاص، لكنه لا يصدقها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 17 من بطولة عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الفترة الماضية.

تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 17

تربص عنتر لفاتن عند خروجها من بيت سريّة، ليفضحها مرة أخرى في الحارة، ويخبر والدها وشقيقتها بما رآه، حتى يعجل الزواج بها، ثم قرر بعد ذلك موعد زواجهما رغمًا عن فاتن.

ذهب سفينة "مصطفى شعبان"، لشقيته نجلاء التي نقلت إلى المستشفى بعد اكتشاف تعرضها للضرب والاغتصاب، وبمجرد أن تراه نجلاء تهلوس بحبيبه ابنتها وأنها تريد رؤيتها، وتريد من زوجها أن يكف عن شرب المخدرات حتى لا تتبرأ منه ابنته عندما تكبر وتتزوج، يحاول سفينة تهدئتها، ولكنها لا تزال تتحدث عن حبيبة، ومن ثم يذهب سفينة للطبيب فينصحه بنقل نجلاء شقيقته إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.

يخبر مجدي، زاهي العتال "عمرو عبدالجليل" عن وصول البضاعة إلى المينا ويجب أن يذهب أحد لاستلامها، يسأله كيف عرف هذه المعلومات، فيقول من سيلين باشا، ينظره له زاهي بنظرة شك ويأمره بأن يذهب لاستلام البضاعة ويرسل له رسالة بمجرد أن ينتهي. وعلى الجانب الآخر يوجد روان تحاول أن تستنجد بالخادمة سلوى عن طريق أخذ هاتفها لمكالمة سفينة، ترفض سلوى في البداية وباصرار روان تقتنع ولكن يكتشفهم زوجها ويأخذ الهاتف ويعرف أنها تحاول الاتصال بسفينة، فيطرد الخادمة.

سرية يفقد والدته عطية

يذهب سرية الحارة فيجد سعيد في منزل سفينة، يحاول أخباره بعنف الذهاب لمنزله فيرفض سعيد بشدة، يبيع سرية هاتفه ليتشري لوالدته عطية طعام ويذهب لها، يخبرها سرية بأن وجهها يظهر عليه علامات النور، فتخبره بفرحتها بسبب حلم رأته وتحكي له تفاصيل الحلم عن رؤية نفسها نائمة علي ريش نعام ثم يأتي سرية ويحملها ويذهب بها إلى منزل كبير وجميل يشبه القصور ثم ترى والده، وسعيد يحملوها أيضًا، تطلب عطية من سرية الذهاب ولكن قبل ذهابة تحضنة بشدة وتخبره بأن يحضر لها نعناع أخضر في المرة القادمة، ثم تخبره بحبها له، وتنتهي الحلقة على تكبير عطية وكأنها ترى الملائكة حولها.

مسلسل ملوك الجدعنة

مسلسل ملوك الجدعنة بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، وياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

ويعرض المسلسل على MBC مصر بداية من الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن تكون الإعادة 12:30 صباحًا، والواحدة ظهرًا، وتدور أحداث المسلسل حول شخصين سرية وسفينة يعيشون في أحياء شعبية، يحتفظون بشنطة تحتوي على ألماظ سرقها صديقهما علي من أحد رجال الأعمال الكبار يدعى زاهي العتال، ومن هنا تبدأ بينهم المناوشات والانتقامات.