/629215/نتيجة-مسحة-البنك-الأهلي-قبل-لقاء-سيراميكا-بالدوري

أجري فريق البنك الأهلي تحاليل ومسحات علي لاعبي الفريق في ظل إنتشار فيروس كورونا والعديد من الأمراض، وظهرت نتيجة "رابيد تست" الخاصة بفريق البنك الأهلي، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت النتيجة سلبية استعدادا لمواجهة سيراميكا ضمن مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها الجمعة المقبلة ويستضيفها ستاد بترو سبورت في التاسعة والنصف مساء. موقف الفريقين في الدوري: يحتل البنك الأهلي المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وقبل الأخير برصيد 14 نقطة، من اصل 18 مباراة. فيما يأتي فريق سيراميكا كليوباترا في الترتيب الثامن برصيد 25 نقطة.

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