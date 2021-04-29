/629216/نسل-الأغراب-الحلقة-17-مي-عمر-تختار-أحمد-السقا

استهلت الأحداث بمسلسل نسل الأغراب الحلقة 16، بصدمة علي الغريب -محمد دياب- ووالدته نجاة بعد أن ذهب إليه غفران وزوجته جليلة وأخبره أن يأتي بعساف-أحمد السقا- لتخير جليلة -مي عمر- بينهما.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 17 من مسلسل نسل الأغراب، التي شهدت تخير مي عمر بين أحمد السقا وأمير كرارة وانتهاء حياتها مع الأخير، فضلًا عن اختفاء أحلام الجريتلي.

تفاصيل مسلسل نسل الأغراب الحلقة 17

اتجهت حسنة وأولادها إلى سراية عساف الغريب لتقيم مع زوجها ديماري -محمد جمعة- ومن ثم ذهب علي إلى عساف ليخبره بوجود غفران وجليلة عنده لتخيرها بينهما.

أمير كرارة وأحمد ينتظران قرار مي عمر

اجتمع عساف وغفران وجليلة في بيت علي وبحضور العمدة حسيب ووالدة جليلة وأخبرتهم نجاة أنها ستأخذ جليلة إلى الغرفة لتعلم قرارها وتخبرهم.

دخلت جليلة مع الحاجة نجاة وشعرت الأخيرة بحيرة جليلة، لكنها نفت لها شعورها وأخبرتها أنها متأخذه القرار وستختار من معه أمان ومستقبل أولادها.

خرجت نجاة وأخبرتهم أن جليلة اختارت عساف فصُدم غفران وطلقها، ونالت الفرحة من قلب عساف وأخبر غفران أنه سيرسل إليه والدته شامية، وقال لعلي أن جليلة ستقيم عنده حتى تنتهي عدتها ويكتب عليها، وتوعد غفران وعساف لبعضهما بالقتل.

أحمد مالك وأحمد داش يحزنان بسبب قرار مي عمر

اتجه غفران بعد ذلك إلى سرايته وأخبر حمزة -أحمد مالك- وسليم -أحمد داش- بقرار جليلة فوقع عليهما الخبر كالصاعقة، ولاما غفران على موافقته بتخير جليلة والذهاب بها إلى هناك، وطلبا منه أن يذهب ويرجعها رغمًا عنها فأخبرهم الأخير أنه بذلك يتخلى عن رجولته.

أحمد داش ينتابه الخوف من احتمالية بُعد أحمد مالك عنه

فقرر حمزة وسليم أن يذهبا إليها ويرجعان بها، وقبل أن يستلقيان السيارة أخبر سليم حمزة عن مخاوفه بتركه له والوقوف إلى جانب عساف، فأكد له الأخير أنه من المستحيل أن يفعل ذلك فعساف ليس لديه عنده سوى الكره الذي ذرعه فيه غفران الذي يعتبره والده، ومن ثم انطلق بالسيارة.

مي عمر تختار أحمد السقا لهذا السبب

اتجه حمزة وسليم إلى بيت علي غاضبان، وسأل عن والدتهم جليلة وكيف اتخذت هذا القرار الذي أهدر بسمعتهم، فنصحتهم جدتهم نجاة بتركها حتى تهدأ وأن يرجعان إليها صباحًا فرفض حمزة وقطع حديثهم خروج جليلة من غرفتها ورفضت الرد على سؤال حمزة حتى يتحدث بإحترام معها ويخفض صوته، فأخبرها أنها تركتهم من أجل اشتياقها لعساف وغادر الاثنان وهما يشعران بالانكسار، فأخبرت جليلة الجالسين من أخيها حسيب وعلي ووالدته نجاة وأمها أنها اختارت عساف خوفًا منها أن يفعل بهما مكروه أو حتى يقتلهما، لكن غفران مهما غضب فلن يمس أولادها بسوء.

أمير كرارة لا يستطيع الانتقام من مي عمر

أثناء جلوس غفران مع أخيه سعادة سأله الأخير عن سبب حزنه، فأخبره أنه انفصل عن جليلة، فنصحه أخيه بألا يبكي عليها فهي لا تليق به وأن الوقت سينسيه ما حدث له، فقال أن ما يحزنه أكثر هو عدم مقدرته على الانتقام من جليلة رغم كسرها له.

أحمد السقا في ورطة بسبب اختفاء والدة أمير كرارة

انتهت أحداث الحلقة 17 من مسلسل "نسل الأغراب" بإتجاه غفران وأخيه ديماري ورجله لأخذ شامية -أحلام الجريتلي- وتسليمها لابنها غفران وأثناء مراقبتهم للمكان الذي خبأها به بكري-عماد زيادة- وجدوا بابه مفتوح، والرجال الذين كانوا يحرسوه ليس أمامه فدخل غفران إليه وتفحصه ولكنه لم يجد شامية، فأخبره أخيه أنه حذره من بكري وخيانته، وأن غفران لم يتركهم بعد أن وعدوه بإستلام شامية الليلة.