رئيس الأسقفية : المسيح لم يكن ضحية عنف الرومان بل ذبيحة للمحبة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، إن يوحنا البشير كرس 5 إصحاحات من إنجيله ليصف ما حدث يوم خميس العهد أى أكثر من ربع الإنجيل، مما يدل على أهمية أحداث هذا اليوم.





وأوضح المطران خلال عظة قداس خميس العهد: لو أن ما حدث يوم الخميس كان مجرد عشاء وداع للتلاميذ، لكان الصلب يوم الجمعة مجرد إعدام رومانى لأحد الخارجين عن القانون، مؤكدا لكن ما حدث يوم الخميس لا يمكن فصله عن ما حدث فى اليوم التالى.

وتابع المطران: "فى ذلك اليوم تجمع مئات الألوف من اليهود فى أورشليم ليحتفلوا بعيد الفصح والألوف من الخرفان ذبحت فى الهيكل، دماء هذه الخرفان مرشوشة على كل شئ فى الهيكل، كل الأسر مجتمعة لتأكل الفصح وتتذكر".

واستشهد المطران بالآية :وَقَالَ لَهُمْ:"شَهْوَةً اشْتَهَيْتُ أَنْ آكُلَ هذَا الْفِصْحَ مَعَكُمْ قَبْلَ أَنْ أَتَأَلَّمَ، 16 لأَنِّى أَقُولُ لَكُمْ: إِنِّى لاَ آكُلُ مِنْهُ بَعْدُ حَتَّى يُكْمَلَ فِى مَلَكُوتِ اللهِ" 17، ثُمَّ تَنَاوَلَ كَأْسًا وَشَكَرَ وَقَالَ:"خُذُوا هذِهِ وَاقْتَسِمُوهَا بَيْنَكُمْ، 18 لأَنِّى أَقُولُ لَكُمْ: "إِنِّى لاَ أَشْرَبُ مِنْ نِتَاجِ الْكَرْمَةِ حَتَّى يَأْتِيَ مَلَكُوتُ اللهِ".

وتابع حنا:"يسوع هنا يحول فصح العهد القديم الرمزى إلى فصح العهد الجديد الحقيقى"، مضيفا أن من خروف يذبح ويشوى على النار ويؤكل تذكارا لما حدث وقت الخروج، إلى حمل الله الذى يقدم نفسه ذبيحة حية، من رئيس كهنة يقدم ذبيحة حيوانية، إلى رئيس كهنة يقدم نفسه ذبيحة حية.

واعتبر حنا إن موته على الصليب لم يكن لأنه ضحية عنف وظلم الرومان ولكن ضحية محبة ورحمة الله لنا، لقد قدم ذاته ذبيحة لكى يبطل كل الذبائح الحيوانية التى لا تصلح أن تمحو خطايا البشرية.