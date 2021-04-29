أمين دير القديسين بالأقصر يعلن إصابته بكورونا

جدة - نرمين السيد - وقال فى بيان له على صفحته بالفيسبوك "منذ ثلاثة أيام أُعانى يا أحبائى من دور كورونا عنيف، مع ارتفاع شديد فى درجة الحرارة، والآلام مبرحة فى العظام وعدم انتظام فى معدل الأكسجين".

وأضاف القمص صرابامون "لكن أثق هذه هدية الرب لى فى أسبوع الآلام وأيضأ وأنا فى السبعين من العمر لأنه يحبنى. وأثق أيضاً أننى سأعبر هذه الأزمة بسلام، الكورونا لا هى عار ولا خطية، ولا هى بسبب خطايانا وغضب الله علينا، وهذا هو الذى يجعلنى أفتخر بأننى مُصاب بالكورونا، وهؤلاء الذين يُعايروننا ماذا سوف يقولوا، وماذا نقول عن كل القديسين الذين حقدهم الوباء فى كل العالم، إذا أصيبوا هل سيقبلوا فكرة الغضب الإلهى".

وتابع "هذا الخطاب الدينى العجُول والجهُول هو الذى جعل أولادنا المصريين البسطاء يخفُون المرض لشعورهم بالدونية لإصابتهم بمرض جعله الله عنوان الغضب والانتقام الإلهى، توقفوا أيها الوعاظ فى المساجد والكنائس عن هذا الخطاب العبثى، أنتم لستم بذلك خدام الله، الاكتشافات العلمية التى أكتشفها العلم بخصوص كورونا منذ ظهورها، وحتى الآن قبلا كانت تحتاج وقتا طويلا جدا".

وأوضح "أليس هذا من محبة الله للإنسان فى أقل من عام يصل اللقاح إلى الفقراء فى ريف مصر، اعذروا الإنسان البسيط عندما يُخفى الكورونا لشعوره بالعار ثم ينقل العدوى للناس، لقد قلنا كثيرا أن منطقة دير القديسين مُصابة ولم يسمعنا أحد، طالما بين حنايا صدرى نسمة حياة سأظل أُخذر من المعاناة التى نعانى فيها من قرارات غير مسؤولة".

واختتم القمص صرابامون " أعتذر من الرد على التليفون فى الأيام القادمة وصلواتكم ودعواتكم حتى تعبر الأزمة ونصل بأذن الرب إلى التعافى الكامل ".