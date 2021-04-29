/629219/الزمالك-ينهي-الشوط-الأول-بالتعادل-أمام-المقاولون-العرب-فيديو

انتهت أحداق الشوط الأول بالتعادل الإيجابي من المباراة التي يستضيف فيها فريق الزمالك مساء اليوم نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020 – 2021

شهدت العشر دقائق الأولى مرحلة " جس نبض " بين الفريقين، فلم نشهد أي فرص خطيرة على كلا المرميين، بالرغم من محاولة المقاولون العرب لاختراق دفاعات الزمالك عن طريق المهاجم المشاغب لويس إدوارد إنستروزا .

وفي الدقيقة الثامنة من عمر المباراة حاول لويس إدوارد حاول المرور من عبد الله جمعة من على يمين منطقة الجزاء ولكن تعثر لاعب المقاولون لتخرج الكرة خارج الملعب.

وفي الدقيقة العاشرة حاول الزمالك الذهاب في كرة مرتدة سريعة لصناعة الخطورة على مرمى المقاولون العرب إلا أن لاعب المقاولون قم بإجهاضها بفاول تكتيكي .

ولم تبدأ المباراة فعليا إلا في الدقيقة الثالثة والعشرين بتسجيل المقاولون العرب الهدف الاول في المباراة عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها عبدالله يس بعدما تمت عرقلته في منطقة الجزاء عن طريق طارق حامد، وسجلها محمد سمير على يسار الحارس محمود جنش .

شاهد هدف المقاولون العرب من هنــــــــا

ضغط فريق الزمالك بكل خطوطه لإدراك التعادل في أسرع وقت وهو ما حدث بالفعل بعدما تحصل حميد أحداد على ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك سددهل أشرف بن شرقي بطريقة رائعة على يمين أبو السعود حارس المقاولون العرب .

شاهد هدف الزمالك من هنـــــــــــا

حاول الزمالك تعزيز هدفه بهجف آخر لإنهاء الشوط الأول متقدما إلا أنه فشل في ذلك بالرغم من الوصول بأكثر من كرة خطيرة أبرزهم كرة عبد الله جمعة في الدقيقة السابعة والثلاثين بعدما انطلق بالكرة من منتصف الملعب في هجمة مرتدة سريعة وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن خارج الملعب .

وتسديدة أشرف بن شرقي التي سددت في الشباك من الخارج بالدقيقة الأربعين من عمر المباراة لتنتهي أحداث الشوط الأول بنتيجة التعادل الإيجابي بين الزمالك والمقاولون العرب بهدف لكل فريق .

تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب اليوم

وقرر باتريس كاريترون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك أن يخوض تلك المباراة بالتشكيل الآتي :

فى حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

في خط الدفاع : حسن الشامي ، محمد سمير، فاروق نور الدين ،باسم علي .

في خط الوسط : عبد الله مغربي ، كريم مصطفي ، محمد رزق ، لويس انستروزا

في خط الهجوم : محمد مجلي ، يوسف الجوهري

تشكيل المقاولون العرب أمام الزمالك اليوم

على الجانب الآخر قرر عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أن يخوض المباراة بالتشكيل الآتي :

في حراسة المرمى : محمود جنش

في خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبدالله جمعة

في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

في خط الهجوم : حميد أحداد