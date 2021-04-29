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أول تأجيل.. اتحاد الكرة يغير موعد مباراة الأهلي وإنبي بكأس مصر

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إيهاب أبو زيد 0 تبليغ

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أعلنت لجنة المسابقات، باتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلي وإنبى، فى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، بسبب مشاركة أبناء قلعة الجزيرة فى بطولة السوبر الإفريقى أمام نهضة بركان المغربى يوم 28 مايو المقبل.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الفترة من 28 حتى 30 مايو المقبل، موعدا لإقامة مؤجلات كأس مصر ومباريات الدور ربع النهائى، قبل أن يتم تأجيل مباراة الأهلى أمام إنبى بسبب ارتباط الأحمر ببطولة السوبر الاإفريقى.

كما حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة يوم 1 يوليو المقبل موعدا لمباراة السوبر المحلى بين الأهلى وطلائع الجيش، وستقام المباراة فى السابعة مساء على استاد القاهرة الدولى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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