/629220/أول-تأجيل-اتحاد-الكرة-يغير-موعد-مباراة-الأهلي-وإنبي-بكأس-مصر
أعلنت لجنة المسابقات، باتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلي وإنبى، فى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، بسبب مشاركة أبناء قلعة الجزيرة فى بطولة السوبر الإفريقى أمام نهضة بركان المغربى يوم 28 مايو المقبل.
وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الفترة من 28 حتى 30 مايو المقبل، موعدا لإقامة مؤجلات كأس مصر ومباريات الدور ربع النهائى، قبل أن يتم تأجيل مباراة الأهلى أمام إنبى بسبب ارتباط الأحمر ببطولة السوبر الاإفريقى.
كما حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة يوم 1 يوليو المقبل موعدا لمباراة السوبر المحلى بين الأهلى وطلائع الجيش، وستقام المباراة فى السابعة مساء على استاد القاهرة الدولى.
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