/629221/الزمالك-يسجل-الهدف-الثاني-في-شباك-المقاولون-العرب-فيديو

سجل أشرف بن شرقي هدف الزمالك الثاني وهدفه الثاني أيضا في المباراة بشباك فريق المقاولون العرب وذلك برأسية رائعة من عرضية من حمزة المثلوثي الظهير الأيمن .

وسجل أشرف بن شرقي هدفه الثاني في الدقيقة الثامنة والأربعين لتصبح النتيجة هدفين لنادي الزمالك مقابل هدف لفريق المقاولون العرب .

المثلوثي اوفراته مظبوطه بصراحه 👏🏽

الهدف التاني #الزمالك 🏹 🇵🇪

بن شرقي 🔥 https://t.co/zADwVXwxaR — جماهير نادي الزمالك 🇦🇹 🏹 (@ZamalekFanss) April 29, 2021

ويحل المقاولون العرب اليوم ضيفا على فريق الزمالك ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر، في مباراة تصام على أرض استاد القاهرة الدولي .

تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب اليوم

وقرر باتريس كاريترون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك أن يخوض تلك المباراة بالتشكيل الآتي :

فى حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

في خط الدفاع : حسن الشامي ، محمد سمير، فاروق نور الدين ،باسم علي .

في خط الوسط : عبد الله مغربي ، كريم مصطفي ، محمد رزق ، لويس انستروزا

في خط الهجوم : محمد مجلي ، يوسف الجوهري

تشكيل المقاولون العرب أمام الزمالك اليوم

على الجانب الآخر قرر عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أن يخوض المباراة بالتشكيل الآتي :

في حراسة المرمى : محمود جنش

في خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبدالله جمعة

في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

في خط الهجوم : حميد أحداد