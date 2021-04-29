شيخ الأزهر يعزى ملك الأردن فى وفاة ممثله الشخصى

جدة - نرمين السيد - تقدم شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بخالص العزاء والمواساة إلى الملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية، فى وفاة ممثله الشخصى الأمير محمد بن طلال، الذى وافته المنية اليوم الخميس.





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