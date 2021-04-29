الاختيار 2.. من هو الشهيد ضياء فتحى ضحية قنبلة قسم الطالبية؟

جدة - نرمين السيد - تناولت الحلقة 17 من مسلسل الاختيار 2، الذى يعرض يوميا فى رمضان على فضائية ON، مشاهد حقيقية من استشهاد النقيب ضياء فتحى عبد الجواد فتوح، ضابط المفرقعات بإدارة الحماية المدنية، أثناء تفكيكه عبوة ناسفة بمحيط قسم شرطة الطالبية.





وكان الإرهابى همام عطية وضع القنبلة بجوار محطة البنزين التى تلاصق القسم، قبل أن تكتشفها الكلاب البوليسية ويأتى ضابط المفرقعات "النقيب ضياء" محاولا فكها، لكنها انفجرت فى وجهه، ليقع شهيدا.

من هو الشهيد النقيب ضياء فتحى؟

الشهيد ضياء فتحى من مواليد قرية التلين مركز منيا القمح محافظة الشرقية، وكان متزوجا وأبا لطفلة عمرها 4 أشهر، لحظة استشهاده.

وفى يوم 6 يناير من عام 2015، ظهر النقيب ضياء وهو يتحرك بشجاعة نحو قنبلة زرعها أعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية على بعد 15 مترا من الباب الرئيسى لقسم شرطة الطالبية فى شارع الهرم التابع لمديرية أمن الجيزة، لتفكيكها.





وبينما كان الشهيد يحاول فك القنبلة، انفجرت وتطاير جسمه فى الهواء، فى مشهد أبكى الجميع، عندما قرر الضابط أن يفدى الأبرياء فقدم روحه، حيث تداول رواد مواقع التواصل حينها مشاهد حية من لحظة استشهاده.

وشيع جثمان الشهيد فى جنازة عسكرية وشعبية مهيبة شارك فيها الآلاف من أبناء منيا القمح بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

فى أكتوبر 2016، استمعت دائرة الإرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لأقوال الشهود فى محاكمة 42 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أجناد مصر".

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات المقدم سامح عبد الحميد الضابط بقسم شرطة الطالبية إبان الأحداث، والذى سألته المحكمة عن معلوماته حول زرع عبوة ناسفة بمحيط قسم الطالبية، حيث أكد الشاهد أن عامل بمحطة بنزين شاهد المتهم "همام" أحد مؤسسى تنظيم "أجناد مصر"، يضع عبوة ناسفة بمحيط قسم الطالبية.

وتقديرا لشجاعته وجهوده فى حماية الوطن، قررت محافظة الشرقية إطلاق اسم ضابط الشرطة الشهيد ضياء فتحى عبد الجواد، على مدرسة "التلين الابتدائية رقم 4" بقرية "التلين" مركز منيا القمح.