مقتل 4 بينهم شرطيان فى إطلاق نار بولاية نورث كارولاينا الأمريكية

قُتل 4 أشخاص في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، بينهم شرطيان، على يد شخص مسلح تحصن في منزل لأكثر من 12 ساعة.
وأوضح مكتب شرطة مقاطعة واتوجا في ولاية نورث كارولاينا - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /الخميس/- أن 3 عناصر أمن تعرضوا إلى إطلاق نار أثناء محاولتهم إخراج زميلهم من المنزل، وقد أُصيب أحدهم بطلقات لكن معدات الوقاية حمته.
وواصل المعتدي إطلاق النار بشكل متقطع على قوات الأمن، وتطلب الأمر 12 ساعة للسيطرة على الوضع، وأضاف البيان أن المعتدي -الذي قتل شرطيين- قتل أيضًا مدنيين 2 في المنزل، وتبين أنهما والدته وزوجها.
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