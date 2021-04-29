مانشستر يونايتد يسحق روما بسداسية ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي

سحق مانشستر يونايتد ضيفه فريق روما الإيطالي بنتيجة 6 - 2، فى المباراة المثيرة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب "أولد ترافورد"، فى إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي للموسم الحالى 2020 – 2021، ليقترب اليونايتد من الوصول إلى المباراة النهائية للمسابقة.

أنهى روما الشوط الأول من المباراة متفوقا بنتيجة 2 - 1، وكان مانشستر يونايتد البادئ بالتسجيل عن طريق نجمه البرتغالى برونو فيرنانديز بعد 9 دقائق فقط على بداية اللقاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة من كافانى انفرد على إثرها بالمرمى ووضعها من فوق حارس روما لحظة خروجه من مرماه.

ونجح لورينز بيليجرينى فى تسجيل هدف التعادل لفريق ذئاب العاصمة الإيطالية فى الدقيقة 15، من ركلة جزاء، احتسبها حكم المباراة بعد لمس النجم الفرنسي بول بوجبا الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

ونجح النجم البوسنى دجيكو فى تسجيل هدف روما الثانى فى الدقيقة 33 بعد متابعته لعرضية زميله بيليجريني. وأجرى روما تغييرا اضطراريا بخروج الحارس باو لوبيز المصاب على مستوى الكتف ودخل بدلا منه ميرانتى.

وفى الشوط الثانى تغير الوضع تماما لمصلحة مانشستر يونايتد الذى نجح فى تسجيل 5 أهداف، والتى أفتتحها النجم الأوروجوايانى إدينسون كافانى فى الدقيقة 48 من تسديدة رائعة على يسار حارس روما، ثم أضاف الهدف الشخصى الثانى والثالث لليونايتد فى الدقيقة 64 بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس فريق الذئاب.

وسجل النجم البرتغالى برونو فيرنانديز رابع أهداف الشياطين الحمر فى الدقيقة 71 عن طريق ركلة جزاء، وأضاف النجم الفرنسي بول بوجبا الهداف الخامس فى الدقيقة 75 من ضربة رأسية على يمين الحارس.

وأختتم النجم الشاب جرينوود سداسية مانشستر يونايتد فى الدقيقة 86 من عمر المباراة.

مانشستر يونايتد

وتأهل اليونايتد لنصف نهائي اليوروباليج بعد تخطيه فريق غرناطة الإسباني بنتيجة 4 – 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما صعد فريق روما الإيطالي على حساب فريق أياكس الهولندى بنتيجة 3 - 2 فى مجموع المباراتين.

جدير بالذكر أن مواجهة الإياب سوف تجمع الفريقين مساء الخميس المقبل على ملعب "أولمبيكو"، فى العاصمة الإيطالية روما.

مان يونايتد ضد روما

مان يونايتد ضد روما

مان يونايتد ضد روما