/629218/بن-شرقي-يسجل-هدف-التعادل-لنادي-الزمالك-في-شباك-المقاولون-فيديو

سجل أشرف بن شرقي هدف الزمالك الأول في المباراة بشباك فريق المقاولون العرب وذلك بعد الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة والعشرين عن طريق حميد أحداد .

وسدد أشرف بن شرقي ركلة الجزاء في الدقيقة الثلاثين بعدما وضعها على يسار أبوالسعود حارس مرمى فريق المقاولون العرب لتصبح النتيجة تعاد إيجابي بهدف لمثله بين الزمالك وذئاب الجبل .

الزمالك 1 × 1 المقاولون | هدف اشرف بن شرقي https://t.co/gohx7Yb4fo — أهداف المباريات (@Pinterestsport) April 29, 2021

ويحل المقاولون العرب اليوم ضيفا على فريق الزمالك ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر، في مباراة تصام على أرض استاد القاهرة الدولي .

تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب اليوم

وقرر باتريس كاريترون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك أن يخوض تلك المباراة بالتشكيل الآتي :

فى حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

في خط الدفاع : حسن الشامي ، محمد سمير، فاروق نور الدين ،باسم علي .

في خط الوسط : عبد الله مغربي ، كريم مصطفي ، محمد رزق ، لويس انستروزا

في خط الهجوم : محمد مجلي ، يوسف الجوهري

تشكيل المقاولون العرب أمام الزمالك اليوم

على الجانب الآخر قرر عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أن يخوض المباراة بالتشكيل الآتي :

في حراسة المرمى : محمود جنش

في خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبدالله جمعة

في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

في خط الهجوم : حميد أحداد