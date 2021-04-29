/629218/بن-شرقي-يسجل-هدف-التعادل-لنادي-الزمالك-في-شباك-المقاولون-فيديو
سجل أشرف بن شرقي هدف الزمالك الأول في المباراة بشباك فريق المقاولون العرب وذلك بعد الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة والعشرين عن طريق حميد أحداد .
وسدد أشرف بن شرقي ركلة الجزاء في الدقيقة الثلاثين بعدما وضعها على يسار أبوالسعود حارس مرمى فريق المقاولون العرب لتصبح النتيجة تعاد إيجابي بهدف لمثله بين الزمالك وذئاب الجبل .
الزمالك 1 × 1 المقاولون | هدف اشرف بن شرقي https://t.co/gohx7Yb4fo
الزمالك 1 × 1 المقاولون | هدف اشرف بن شرقي https://t.co/gohx7Yb4fo— أهداف المباريات (@Pinterestsport) April 29, 2021
ويحل المقاولون العرب اليوم ضيفا على فريق الزمالك ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر، في مباراة تصام على أرض استاد القاهرة الدولي .
تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب اليوم
وقرر باتريس كاريترون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك أن يخوض تلك المباراة بالتشكيل الآتي :
فى حراسة المرمى: محمود أبو السعود.
في خط الدفاع : حسن الشامي ، محمد سمير، فاروق نور الدين ،باسم علي .
في خط الوسط : عبد الله مغربي ، كريم مصطفي ، محمد رزق ، لويس انستروزا
في خط الهجوم : محمد مجلي ، يوسف الجوهري
تشكيل المقاولون العرب أمام الزمالك اليوم
على الجانب الآخر قرر عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أن يخوض المباراة بالتشكيل الآتي :
في حراسة المرمى : محمود جنش
في خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبدالله جمعة
في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - يوسف أوباما – أشرف بن شرقي
في خط الهجوم : حميد أحداد
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