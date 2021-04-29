/629222/تعرف-علي-طاقم-تحكيم-مباريات-الغد-بالدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، عن طواقم التحكيم التي ستدير مباراتي الأهلي ضد الجونة والبنك الأهلي مع سيراميكا كيلوباترا في الدوري الممتاز والتي ستقام في التاسعة والنصف مساء غد الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .

ومن المقرر أن يدير مباراة البنك الأهلي مع سيراميكا كيلوباترا، عبدالعزيز السيد حكمُا للساحة ويعاونه كل من أحمد عبد الغني مساعد أول ومحمود حسين علي مساعد ثان والحكم الرابع كريم الطيب وحسام عزب حجاج حكما للفيديو ومحمد التابعي مساعدا لحكم الفيديو.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والجونة

كما أعلنت اللجنة عن الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي والجونه غداً في الدوري الممتاز، والذي يتكون من محمد عادل حكم ساحة وشريف عبدالله، ومحمد عزازي، حكام مساعدين ومحمد فاروق حكم رابع وصبحي العمراوي، وحمادة الجلاوي للفيديو.