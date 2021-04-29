ملخص الدوري الأوروبي: مان يونايتد يضرب بـ«الستة» وبرشلونة يسقط «فيديو»

/629224/ملخص-الدوري-الأوروبي-مان-يونايتد-يضرب-بـالستة-وبرشلونة-يسقط-فيديو

انتهت أحداث الساحرة المستديرة اليوم في القارة الأوروبية في الدوري الأوروبي، والدوري الإسباني الممتاز، ليشهد اليوم علي سقوط برشلونة، وغياب آرسنال امام فياريال، وعودة قوية من مانشستر يونايتد أمام روما في الدوري الأوروبي.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وروما

حقق الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد فوز قوي علي الفريق الإيطالي روما، بنتيجة سداسية مقابل هدفين، في لقاء جمع الفريقين في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، وشهد علي اللقاء ملعب أولد ترافورد، معقل فريق مان يونايتد.

مانشستر يونايتد 6 × 2 روما | اهداف اللقاء#برشلونه pic.twitter.com/6r8zLGD428 — اعلامي رياضي (@altdid) April 29, 2021

نتيجة مباراة آرسنال وفياريال

انتهت لقاء الفريقين بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة ذهاب دور النصف نهائي للدوري الأوروبي، وشهد علي اللقاء ملعب لاسيراميكا، معقل فريق الأسبان فياريال.

فياريال 2 × 1 ارسنال | اهداف اللقاء#برشلونه pic.twitter.com/E9brCYDyDS — اعلامي رياضي (@altdid) April 29, 2021

نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة

فشل الفريق الكتلوني برشلونة في تحقيق الفوز علي غرناطة في لقاء الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز، والتي انتهت اصالح غرناطة بنتيجة هدفين مقابل هدف، وشهد علي اللقاء ملعب الكامب نو، معقل فريق برشلونة.