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ملخص الدوري الأوروبي: مان يونايتد يضرب بـ«الستة» وبرشلونة يسقط «فيديو»

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إيهاب أبوزيد 0 تبليغ

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انتهت أحداث الساحرة المستديرة اليوم في القارة الأوروبية في الدوري الأوروبي، والدوري الإسباني الممتاز، ليشهد اليوم علي سقوط برشلونة، وغياب آرسنال امام فياريال، وعودة قوية من مانشستر يونايتد أمام روما في الدوري الأوروبي.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وروما

حقق الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد فوز قوي علي الفريق الإيطالي روما، بنتيجة سداسية مقابل هدفين، في لقاء جمع الفريقين في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، وشهد علي اللقاء ملعب أولد ترافورد، معقل فريق مان يونايتد.

نتيجة مباراة آرسنال وفياريال

انتهت لقاء الفريقين بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة ذهاب دور النصف نهائي للدوري الأوروبي، وشهد علي اللقاء ملعب لاسيراميكا، معقل فريق الأسبان فياريال.  

نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة

فشل الفريق الكتلوني برشلونة في تحقيق الفوز علي غرناطة في لقاء الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز، والتي انتهت اصالح غرناطة بنتيجة هدفين مقابل هدف، وشهد علي اللقاء ملعب الكامب نو، معقل فريق برشلونة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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