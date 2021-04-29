/629225/المقاولون-العرب-يسجل-التعادل-في-شباك-الزمالك-بالوقت-القاتل-فيديو

سجل عبدالله يس هدف التعادل للمقاولون العرب في شباك فريق الزمالك في الدقيقة الثمانين من عمر الشوط الثاني والمباراة .

وسدد عبدالله يس كرة قوية في أعلى مرمى محمود جنش لتسكن الشباك وتعلن عن هدف التعادل للمقاولون العرب، وتصبح النتيجة هدفين لمثلهما لكل فريق .

ويحل المقاولون العرب اليوم ضيفا على فريق الزمالك ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر، في مباراة تصام على أرض استاد القاهرة الدولي .

تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب اليوم

وقرر باتريس كاريترون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك أن يخوض تلك المباراة بالتشكيل الآتي :

فى حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

في خط الدفاع : حسن الشامي ، محمد سمير، فاروق نور الدين ،باسم علي .

في خط الوسط : عبد الله مغربي ، كريم مصطفي ، محمد رزق ، لويس انستروزا

في خط الهجوم : محمد مجلي ، يوسف الجوهري

تشكيل المقاولون العرب أمام الزمالك اليوم

على الجانب الآخر قرر عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أن يخوض المباراة بالتشكيل الآتي :

في حراسة المرمى : محمود جنش

في خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبدالله جمعة

في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

في خط الهجوم : حميد أحداد