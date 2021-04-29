/629226/الزمالك-يقع-في-فخ-التعادل-أمام-المقاولون-العرب-فيديو

انتهت أحداث الشوط الثاني والمباراة التي جمعت بين الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020 – 2021 .

أهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب

افتتح المقاولون العرب التسجيل في الدقيقة الثالثة والعشرين عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها عبدالله يس وسجلها محمد سمير على يسار محمود جنش حارس نادي الزمالك .

شاهد هدف المقاولون العرب الأول من هنـــــــــــا

تعادل الزمالك في الدقيقة الثلاثين من ركلة جزاء أيضا تحصل عليها حميد أحداد، وسجلها أشرف بن شرقي بطريقة رائعة على يمين محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب .

شاهد هدف الزمالك الأول من هنـــــــــــا

وفي الدقيقة الواحدة والخمسين، استطاع الزمالك أن يتقدم للمرة الاولى في المباراة عن طريق أشرف بن شرقي بعدما أرسل حمزة المثلوثي تمريرة عرضية من جهة اليمين لم يستطع محمود أبو السعود التعامل معها لتصل لبنشرقي الذي حولها برأسه داخل الشباك .

شاهد هدف الزمالك الثاني من هنـــــــــــا

وسجل المقاولون العرب التعادل في الوقت القاتل بالدقيقة الثمانين بعدما أرسل حسن الشامي الكرة داخل منطقة الجزاء وشتتها جنش بقبضة يده لتصل لعبد الله ياسين الذي سددها مباشرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك .

شاهد هدف المقاولون العرب الثاني من هنـــــــــــا

موقف الفريقين في الدوري

وبتلك النتيجة يقبع نادي الزمالك في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة .

تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب اليوم

وقرر باتريس كاريترون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك أن يخوض تلك المباراة بالتشكيل الآتي :

فى حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

في خط الدفاع : حسن الشامي ، محمد سمير، فاروق نور الدين ،باسم علي .

في خط الوسط : عبد الله مغربي ، كريم مصطفي ، محمد رزق ، لويس انستروزا

في خط الهجوم : محمد مجلي ، يوسف الجوهري

تشكيل المقاولون العرب أمام الزمالك اليوم

على الجانب الآخر قرر عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أن يخوض المباراة بالتشكيل الآتي :

في حراسة المرمى : محمود جنش

في خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبدالله جمعة

في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

في خط الهجوم : حميد أحداد