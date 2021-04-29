/629227/الاختيار-2-الحلقة-17-استشهاد-النقيب-ضياء-فتحي

مسلسل "الاختيار 2" حلقة 17، شهدت أحداث مثيرة بدايًة من ملاحظة أبو عبيدة أمير أنصار بيت المقدس أن قوات مكافحة الإرهاب تتابعه أثناء استلامه مال التبرعات من عمرو ربيع، وعندما حاول الهروب أطلق عليه أحد الضباط النار وسقط أرضًا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 17 من مسلسل الاختيار 2، التي شهدت انضمام أحمد مكي لقوات الأمن وبدءه في تجهيزات زفافه بأسماء أبو اليزيد، فضلًا عن الظهور الأول لبيومي فؤاد.

أحمد العوضي والشيخ همام يرفضان المبايعة

جلس الشيخ همام واسمه الحركي مجد مع أحد العناصر الإرهابية بسيناء، حاول الأخير أن يجعله يبايع وينضم لهم ولكنه رفض، وبعدها خرج وسأل أحمد العوضي هل بايع أم لا فجاوبه "رفضت المبايعة"، وعرض عليه الأخير أن يعملا سويًا ولكن همام امتنع وأخبره أنه يستهدف الشركه لكن هو يستهدف الجيش ومن الأفضل أن يبقى كل فرد بعمله.

أحمد مكي ينضم لقوات الأمن

طلب زكريا يونس -كريم عبد العزيز- يوسف الرفاعي-أحمد مكي- على الهاتف الخاص به وأخبره أنه قُبل بقوات الأمن.

أحمد مكي يفقد أعصابه أثناء التحقيق

أجرى يوسف تحقيق مع سعيد أحد العناصر التكفيرية، وبدأ الأخير يخبره عن أن بداية انضمامه لجماعة الإخوان كانت في 2012، وبعدها انقسموا لمجموعات نوعية كان هو ضمن مجموعة الرصد وفي 2014 انضم لمجموعة التنفيذ ونفذ أول عملية اغتيال وقام بقتل أحد الضباط أمام ابنته، فلم يتحمل وهاجمه وبدأ ضربه.

فدخل عليه زكريا وفصله عن المتهم وحاول أن يهديه وأخبره أن اللواء رفعت يريد مقابلته، فذهبا سويًا وبارك له على انضمامه له، وأخبره أن أهم شئ هو ضبط النفس، وسأله عن رجله بعد دخول الرصاصة بها فأخبره أنه بدأ يتعامل على أساس أنها ليست موجودة، ثم طلب من زكريا أن يأخذ يوسف إلى مكتبه.

أحمد مكي يستلم ملف الإخوان بعد الشهيد محمد مبروك

أخذ زكريا يوسف ليريه مكتبه وأخبره أنه مكتب الشهيد محمد مبروك، وكانوا مقررين أن لا يجلس فيه أحد من بعده، ولكنه هو أحق واحد يجلس مكانه، ومن ثم أعطاه ملف الإخوان وأنصار بيت المقدس ليدرسه ويكون على دراية بما يحدث على أرض الواقع.

الشيخ همام يأمن نفسه بهوية جديدة

انتقل الشيخ همام إلى بيت جديد هو وزوجته، وأخبرته الأخيرة أن البيت لن يسعهم هم والتسع أولاد الذي جندهم فأمرها أن تذهب عند والدها إذا لم ترضى بالأمر، فدخلت على إحدى الغرف ووجدت بها العبوات الناسفة والمتفجرات التي يصنعها زوجها وأعربت له عن مدى خوفها فطمئنها أن لا أحد يعرف هذا المكان سوى مالك و حمزة وأنهما لا يعرفان اسمه الحقيقة كما قام بإخراج بطاقة شخصية باسم جديد ليس اسمه.

كيف يترسخ بعقول الشباب الفكر الإرهابي

اجتمع الشيخ همام بالشباب الذي جندهم وبدأ في إدخال فكر أن الدولة كافرة ومن يحميها كافر وبذلك فرجال الشرطة والجيش أيضًا كفرة، ومن ناحية أخرى ناقش زكريا ويوسف بحضور جاد كيف يتم تجنيد هؤلاء الشباب صغار السن.

عمر القاضي يرتب لزيارة أصدقائه له بالمنوفية

جاء المشهد التالي في أكاديمية الشرطة، حيث يتواجد علي يونس الأخ الأصغر لزكريا وعمر القاضي وزملائهم، وأخبرهم الأخير أن والده حضر لهم عزومة بالمنوفية ولم يقبل اعتذار أحد فيهم.

انتقلت الأحداث إلى منزل زكريا يونس، حيث تتطلب منه زوجته نادية أن يضع في حسابه أنهم سيذهبوا إلى بيت والدته يوم الجمعة ليتناولوا الغداء معها وأيضًا يرى علي بعد أن لم يستطيع مقابلته خلال إجازته الماضية، فأخبرها أنه لديه شغل ولا يستطيع الحضور، فأعربت له نادية وهي تمتلكها العصبية أنها لم تعد تتحمل انشغاله بالعمل وتركه لهم، فلامها أن هي التي لابد أن تعذره واشتد بينهم الحديث وتركها وذهب.

أحمد مكي وأسماء أبو اليزيد يرتبان لزفافهما

بدأ يوسف وخطيبته عليا -أسماء أبو اليزيد- في تحضيرات الفرح من اختيار ألوان البيت ووضع خطة السفر والقاعة التي سيقام فيها فرحهما فطلب منها يوسف أن تستغنى عن أمر القاعة فهو يراها أمر غير مرغوب به فرفضت وطلبت منه أن لا يضيع فرحتها، كل هذا جاء في إطار كوميدي.

الظهور الأول لبيومي فؤاد

استقبل بيومي فؤاد والد عمر القاضي زملاء ابنه ببيته بالترحاب وتقديم الخيرات، وروى لهم حلمه في الصغر ورغبته في دخول كلية الشرطة حتي يأتي بحق الرئيس الراحل السادات من الإرهابين الذين اغتالوه، ولكن مجموعهم لم يمكنه من تحقيق ذلك، ولكنه حقق حلمه في ابنه عمر.

كيفية تنفيذ عمل إرهابي

اجتمع الشيخ همام أمير أحد الجماعات الإرهابية بالشباب الذي قام بتجنيدهم، وروى لهم تفاصيل تنفيذ عملية إرهابية من رصد ووضع العبوة ووصول الهدف نهاية بالضغط على زرار التحكم لتفجيرها.

التكفيرين يستهدفون منطقة الهرم بعبوة ناسفة

وقاموا بوضع عبوة ناسفة بالقرب من قسم شرطة الطالبية بشارع الهرم بمحافظة الجيزة، وعلمت قوات الأمن بتواجد جسم غريب هناك، وأثناء تفحص نقيب ضياء فتحي ضابط المفرقعات لها انفجرت به ما أدى إلى استشهاده على الفور، لتنتهي بذلك أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 17.