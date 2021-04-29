/629228/تعرف-علي-موقف-مصابي-الأهلي-أمام-الجونة-في-الدوري
يعاني الأهلي من العديد من الغيابات في صفوف الفريق، والتي يعاني منها في الفترة الأخيرة بسبب الإصابات العضلية، والتي تضع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق في مأزق، في إختياراته، في مباراة الفريق في الغد أمام الجونة، في لقاء الجولة السادسة عشر من الدوري، وتنطلق صافرة بداية مباراة الفريقين في الساعة التاسعة والنصف مساء.
وواصل علي معلول لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الفريق.
وخاض معلول جلسة جيم ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم استعدادا لمواجهة الجونة.
فيما خاضوا ثلاثي الفريق بدر بانون وحمدي فتحي ومحمود متولي، تدريبات استشفائية ويخضع بانون وفتحي ومتولي لبرنامج تأهيلي لتجهيزهم للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي والمباريات، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.
وكان بانون قد حصل على راحة قبل مواجهة إنبي للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، فيما يتم تجهيز فتحي بعد خضوعه لجراحة في الكوع، حيث يشارك في جزء من التدريبات الجماعية وتدريبات فردية، تحت إشراف الجهاز الطبي، فيما كان متولي قد أجرى جراحة في الرباط الصليبي.
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