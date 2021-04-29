/629229/قرار-استثنائي-من-الإسماعيلي-تجاه-محمد-صلاح-ووالده-تفاصيل

أصدر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قرارًا بمنح عضوية النادي الشرفية إلى محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، ووالده. جاء ذلك، في أعقاب تصريحات النجم العالمي مؤخرًا بشأن حبه وعشقه للإسماعيلي من والده الذي يعد أحد المشجعين المخلصين للفريق الأصفر.

كما قرر المجلس إهداء العضوية الشرفية لفخر العرب محمد صلاح.

وقرر مسئولو الإسماعيلي توجيه الدعوة لوالد محمد صلاح لزيارة مقر النادي في الوقت الذي يحدده لتقديم درع النادي له وللنجم محمد صلاح. وقال علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي إن هذا التقدير يأتي من النادي للنجم محمد صلاح ووالده كشكر لوالد عظيم غرس حب الإسماعيلي لنجم عالمي نفتخر به.

هو تكريم لكل مشجعي ومحبي الإسماعيلي العظيم في كل مكان، كما يأتي إعلان نجمنا العالمي محمد صلاح في هذا التوقيت تشجيعه للإسماعيلي قوه دفع كبيره للاعبينا، كما أثار هذا التصريح محبة جماهير النادي في كل مكان.